Станция метро "Площадь Александра Невского" закрыта из-за бесхоза

В четверг, 15 марта, станцию метро "Площадь Александра Невского 1" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.
В 18-20 ст. Александра Невского 1 закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета.
сказано в сообщении
Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.
Вход на станцию открыт через вестибюль Александра Невского 2.
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Фото: Piter.TV
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