  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станция метро "Площадь Александра Невского" закрыта из-за бесхоза
Сегодня, 19:05
181
IRINA_CHALKINA

Станция метро "Площадь Александра Невского" закрыта из-за бесхоза

0 0

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В четверг, 15 марта, станцию метро "Площадь Александра Невского 1" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.  Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В 18-20 ст. Александра Невского 1 закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета.
сказано в сообщении  

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.  Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте. 

Вход на станцию открыт через вестибюль Александра Невского 2.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Государственной думы Виталий Милонов стал лицом одного из петербургских баров

Фото: Piter.TV

Теги: закрыта станция, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий