Станция метро "Площадь Александра Невского" закрыта из-за бесхоза

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

В четверг, 15 марта, станцию метро "Площадь Александра Невского 1" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В 18-20 ст. Александра Невского 1 закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета.

сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

Вход на станцию открыт через вестибюль Александра Невского 2.

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Фото: Piter.TV