Станция "Невский проспект" закрыта из-за бесхоза

Во вторник, 28 мая станция метро "Невский проспект" и переход на "Гостинный двор" закрыты. Причиной стал бесхозный предмет.
В 18-44 ст. Невский пр. и переход на ст. Гостиный двор закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета
сказано в сообщении
Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.
UPD: станцию открыли около 19:00.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские автомобилисты засняли на видео лосенка
Фото:дтп и чп петербург/вк
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