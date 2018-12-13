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Станция "Невский проспект" закрыта из-за бесхоза
Вчера, 19:32
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IRINA_CHALKINA

Станция "Невский проспект" закрыта из-за бесхоза

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Причиной стал бесхозный предмет.

Во вторник,  28 мая станция метро "Невский проспект" и переход на "Гостинный двор" закрыты. Причиной стал бесхозный предмет.

В 18-44 ст. Невский пр. и переход на ст. Гостиный двор закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета

сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.  Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

UPD: станцию открыли около 19:00.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские автомобилисты засняли на видео лосенка

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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