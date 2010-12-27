Станции "красной" ветки метро приспособят для маломобильных групп

В Петербурге стартовал конкурс на разработку предпроектной документации для будущего приспособления станций.

Участок Кировско-Выборгской линии от станции метро "Проспект Ветеранов" до станции "Чернышевская" приспособят для маломобильных групп. В Смольном объявили открытый конкурс на разработку предпроектной документации, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчику нужно будет определить, как именно сделать станции 1-ой линии петербургского метро доступнее для маломобильных пассажиров, при этом необходимо предоставить не менее двух вариантов. Цена контракта составляет более 19 млн рублей.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку до 27 сентября 2019 года. Первый этап рассмотрения завершится 30 сентября, второй - 7 октября. Планируется, что работы по государственному контракту будут выполнены не позднее 18 мая 2020 года.

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Фото: Piter.TV