Стало известно время начала съемок нового фильма Мартина Скорсезе

В картине впервые с 1996 года вместе снимутся любимые актеры Скорсезе — Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе ("Остров проклятых", "Отступники", "Казино", "Славные парни") начнет работу над своей навой картиной в феврале 2021 года. Об этом сообщил портал IndieWire.

Следующий фильм мэтра получил название "Killers of the Flower Moon" ("Убийцы цветочной луны"). В основу картины легла одноименная книга Дэвида Гранна об агентах ФБР, которые расследуют серию убийств в племени индейцев, на чьей земле обнаружили залежи нефти.

Главные роли в ленте сыграют любимые актеры Скорсезе — Леонардо Ди Каприо, с которым он работал над фильмами "Волк с Уолл-Стрит, "Авиатор", "Отступник", "Остров проклятых" и Роберт Де Ниро, снимавшийся в "Ирландце", "Таксисте", "Бешенном быке" и др.

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