После взрыва на "Алмазе" два человека находятся в тяжелом состоянии

Остальные пострадавшие , по оценкам медиков, в удовлетворительном состоянии.

Накануне внутри корабля на судостроительной компании "Алмаз" прогремел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек. Еще один, 31-летний трубопроводчик скончался по дороге в больницу. По информации "Фонтанки", двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В городском комитете по здравоохранению рассказали, что пострадавших после взрыва четверых рабочих доставили в Мариинскую больницу, еще четверых в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Троих госпитали в ВМедА имени Кирова и во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова.

Отмечается, что четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии, пятеро получили травмы средней тяжести. Но двое раненых, на данный момент, остаются в очень тяжелом состоянии.

По версии СКР, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Причиной происшествия стал газ, который взорвался в 13:20 в дизельно-генеральном отсеке. В этот день одновременно там работали маляры и сварщики. Рвануть могли пары от малярных работ, которые отличаются повышенной воспламеняемостью.

Руководство "Алмаза" не исключило возможности нарушений правил безопасности. Также они отметили, что происшествия не сказалось на конструкции сторожевого корабля "Камчатка", который должны сдать до конца 2018 года.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что СК расследует уголовное дело из-за гибели человека на судостроительном заводе "Алмаз".