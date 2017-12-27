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Россияне потратили триллион рублей на Новый год и Рождество
Сегодня, 10:11
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lesjasap
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Россияне потратили триллион рублей на Новый год и Рождество

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Новогодние траты обошлись россиянам в триллион рублей.

Как сообщает “Петербургский дневник”, за время новогодних и рождественских праздников россияне потратили около триллиона рублей. 
 
Согласно полученным данным, 23 миллиарда рублей ушли на покупки подарков через Интернет. Наибольший интерес у наших соотечественников вызывала бытовая техника, верхняя одежда и украшения. Также популярностью пользовались товары для дома, наручные часы, наушники и смартфоны. 
 
Отметим, что сумма потраченных на праздники денег на семь процентов выросла по сравнению с предыдущим годом.
Теги: денежные траты , новый год , праздники , рождество
Категории: Новости СПб

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