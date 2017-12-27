Россияне потратили триллион рублей на Новый год и Рождество

Новогодние траты обошлись россиянам в триллион рублей.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, за время новогодних и рождественских праздников россияне потратили около триллиона рублей.

Согласно полученным данным, 23 миллиарда рублей ушли на покупки подарков через Интернет. Наибольший интерес у наших соотечественников вызывала бытовая техника, верхняя одежда и украшения. Также популярностью пользовались товары для дома, наручные часы, наушники и смартфоны.

Отметим, что сумма потраченных на праздники денег на семь процентов выросла по сравнению с предыдущим годом.