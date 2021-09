Стало известно, почему приступы астмы обостряются ночью

Астма усиливается обычно в 4 часа утра.

Ученые провели исследование и выяснили, что негативно отразиться на приступах бронхиальной астмы могут циркадные ритмы. Статья опубликована в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, 75% пациентов сообщают о приступах астмы в ночное время. Ранее было известно, что на обострение приступов могут повлиять поза для сна, окружающая температура, а также условия.

В эксперименты приняли участие 17 человек, которые страдают от астмы и используют ингаляторы. Их разделили на две группы. Участники первой группы бодрствовали 38 часов в постоянной позе при тусклом свете, каждые два часа отводилось на перекусы. Во второй группе испытуемые бодрствовали циклами по 28 часов.

В результате выяснилось, что обострение астмы не зависит от того, спит ли человек. Все дело в циркадных ритмах. Стало известно, что астма усиливается в 4 утра.

Фото: pexels