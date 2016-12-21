Нобелевскую премию по физиологии получили исследователи биологических ритмов человека

Изучение циркадных ритмов человека стало лучшей работой 2017 года по версии Нобелевского комитета в номинации за физиологию и медицину.

В 2017 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали ученым, исследовавшим циркадные ритмы человека. Научная группа состояла из Джеффри Холла, Майкла Росбаша и Майкла Юнга. Они открыли молекулярные механизмы, которые контролируют жизненный биоритм или биологические часы.

По традиции, список номинантов, не получивших основную награду комитет огласит только через 50 лет. По прогнозам аналитической организации Clarivate Analytics, за премию боролись четыре представителя. Среди них были исследователи центра рака, центра нейровизуализации лондонского университета и питтсбургские ученые, представившие открытие вируса герпеса (гипервируса человека 8, связанного с саркомой Капоши).

Напомним, что победителем прошлого года стал японец Есинори Осуми, который изучал механизмы аутофагии - процесса, при котором клетка способна самообновляться и продлевать собственную жизнь.