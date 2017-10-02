Ученые выяснили, что циркадные ритмы могут спасти от депрессии

Ученые считают, рабочий график надо выстраивать по циркадным ритмам.

Исследователи из Эксетерского университета установили связь между депрессивным состоянием и нарушением циркадных ритмов.

Ученые отмечают, человек будет прислушиваться к своим биоритмам, то риск депрессии будет ниже, и наоборот. Специалисты подчеркивают, что у "жаворонков" нарушение психического здоровья возникает реже, чем у так называемых "сов".

Связывают это с рабочим графиком, который может быть не адаптирован под индивидуальные потребности человека. Ученые подчеркивают, что для "сов" работа не должна начинаться в 09:00.

Исследователи сделали вывод, что если привести свой график в соответствии с циркадными ритмами, то психологические здоровье человека улучшиться, соответственно будет ниже риск депрессии.

Фото: pixabay