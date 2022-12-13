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Стало известно, почему экстренно закрывают станцию метро "Пионерская" в Петербурге
Сегодня, 20:46
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Стало известно, почему экстренно закрывают станцию метро "Пионерская" в Петербурге

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Испытателей вскрыли полы и выяснили, что плиты перекрытий на площади 57 кв. м имеют многочисленные повреждения — разрушение бетона, коррозия арматуры, дефекты из-за поступления воды с противогололедными реагентами.

Стало известно, почему закрывают станцию метро "Пионерская" 24 июня в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.

В ходе ремонта вестибюля со стороны Испытателей вскрыли полы и выяснили, что плиты перекрытий на площади 57 кв. м имеют многочисленные повреждения — разрушение бетона, коррозия арматуры, дефекты из-за поступления воды с противогололедными реагентами.

Поврежденные перекрытия находятся над машинным залом эскалаторов и под ногами пассажиров на подходе к турникетам. Рабочим придется остановить эскалаторы и демонтировать турникет, чтобы все отремонтировать. Технологический цикл по заливке бетона при устройстве плит не позволяет выполнять эти работы в период ночного окна. Поэтому станция будет закрыта с 24 июня по 22 августа. В этот период запустят новые автобусные маршруты. 

Ранее петербуржцам могут запретить парковаться у станций метро. Решение о запрете приняли антитеррористическая комиссия Петербурга и региональный оперативный штаб.

Фото: piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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