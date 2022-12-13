Петербуржцам могут запретить парковаться у станций метро

Решение о запрете приняли антитеррористическая комиссия Петербурга и региональный оперативный штаб.

Стало известно, что знаки, которые запрещают парковку, появились у станции метро "Площадь Александра Невского", они действуют с 15 мая. Планируется ввести такие ограничения рядом со всеми входами в вестибюли станций метрополитена. Об этом рассказал главный специалист отдела контроля и безопасности на транспорте комитета по транспорту Михаил Чернов.

Нарушителям выпишут штраф в размере трех тысяч рублей. Решение о запрете приняли антитеррористическая комиссия Петербурга и региональный оперативный штаб.

"Улица Дыбенко" и "Площадь Ленина" — следующие на очереди станции, возле которых введут запрет на парковку транспортных средств. Вскоре после введения ограничений сотрудники комитета по транспорту организуют рейд по поиску нарушителей.

Ранее монтаж щита "Надежда" для прокладки тоннеля к станции "Каменка" завершён на 80%. Метростроители закончили собирать основную часть конструкции весом 850 т.

Фото: Piter.tv

