Благотворительный праздник и съемки фильма перекроют дороги в Петербурге

На некоторых улицах Петербурга 22 и 24 февраля будет запрещен проезд и остановка.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры рассказал о новых ограничениях в движении транспорта, которые в ближайшее время.

В субботу, 22 февраля, с 07:00 до 17:00 водители не смогут проехать по Итальянской улице от Садовой до Манежной площади, Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома №4. Дело в том, что ГУ МЧС РФ по Петербургу будет проводить благотворительный турнир по мини-футболу в честь памяти сотрудников пожарной охраны. Кроме того, нельзя будет останавливаться на Манежной площади от Кленовой улицы вдоль дома №4.

Спустя два дня, 24 февраля, движение будет прекращено по Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии и в обратную сторону. Запрет будет действовать с 11:00 до 07:00 25-го февраля из-за съемок художественного фильма "Аманат". В этих же местах нельзя будет останавливаться 23-го февраля с 10:00 до 07:00 25-го февраля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на юге КАД Петербурга перекрыли участок дороги.

Фото: Piter.TV