Стало известно, кто оставил дом на Гражданской без канализации на неделю

Жители рассказали о причинах обрушения части здания на Гражданской улице, 8. Петербуржцы помнят ситуацию со строительными работами, которые проводила компания "КРЕДО-Сервис". Подрядчик занимался ремонтом внутридомовых коммуникаций, но при этом возникали множественные проблемы. В частности, пострадавшие напомнили о некачественно выполненной работе, а также недельном отключении канализационной системы.

В течение года владельцы квартир жаловались на беспорядок и несоблюдение требований безопасности. Также жильцы пережили набеги крыс и мышей, захвативших помещения за время капитального ремонта.

Отметим, что специалисты из Фонда капитального ремонта проверят устойчивость всего строительного оборудования, установленного перед фасадом и здания во всех районах Петербурга. Напомним, что накануне с лесов упали несколько сотрудников компании-подрядчика. Один из них погиб.

Фото и видео: Piter.tv