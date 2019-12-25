Стало известно, когда в Петербурге отключат отопление

Управляющие компании ждут разрешения от комитета по энергетике.

В ближайшие дни в Петербурге начнут отключать отопление в домах. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу АО "Теплосеть Санкт-Петербург" 10 мая.

Переходить на летний режим в городе будут постепенно, резкого отключения не планируется. На пару суток коммунальщики переключат радиаторы на периодическое отапливание. В подвалах батареи отключат управляющие компании. Сейчас энергетики ждут разрешения от властей Петербурга.

По правилам, отопительный сезон в Северной столице должен завершиться, когда среднесуточная температура будет превышать 8 градусов в течение пяти дней.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в понедельник начался старт потепления в Петербурге. Температура воздуха поднимется о +17...+19 градусов. Подует южный ветер, его порывы будут достигать 4-9 м/с.

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