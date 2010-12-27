Стало известно, когда и где в Василеостровском районе построят новые станции метро

Максимальная пропускная способность каждого из объектов составит 30 тыс. пассажиров в день.

После 2030 года в Василеостровском районе появятся две новые станции метро. Слушания по утверждению документации с местоположением объектов прошли в среду, 13 февраля, передает "Фонтанка".

По данным КРТИ станция "Гавань" с рабочим названием проектное название "Шкиперская" расположится южнее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока. Вторая станция – "Морской фасад" – появится на намывной территории в пешей доступности от пассажирского порта. Максимальная пропускная способность каждого из объектов составит 30 тыс. пассажиров в день.

Также напомним, что по новому договору со Смольным ООО "Метрострой" должна до 1 июля 2019 года завершить строительство станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

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