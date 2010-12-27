После падения льда на пенсионера возбудили уголовное дело

Мужчина был помещен в реанимацию с травмой черепа.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту падения наледи на прохожего. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на сына пострадавшего пенсионера.

Напомним, что инцидент случился 31 января на Васильевском острове. В тот день на бывшего кинооператора "Ленфильма" Сергея Левашова упала сосулька, когда тот шел оплачивать квитанции. В результате этого 70-летний пенсионер был госпитализирован в Мариинскую больницу с травмой черепа. Мужчина был помещен в реанимацию. По словам его сына, Как рассказал, при встрече отец не смог его вспомнить. Сейчас состояние пострадавшего стабилизировалось.

Дело было открыто Производство 8 февраля по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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