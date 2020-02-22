Стало известно, какой фестиваль выиграл президентский грант на 40 млн рублей

Также значительную сумму выиграло выездное мероприятие тех же организаторов.

Обладателем гранта президента России размером более 41 млн рублей стал фестиваль Ural Music Night и лагерь для молодых талантов Ural Music Camp. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе фестиваля Григорий Колмогоров. Музыкальный фестиваль получил почти 40 млн рублей, а проект Ural Music Camp – порядка 1,3 млн рублей.

В рамках Ural Music Night в 2020 году впервые состоится конференция для музыкантов и профессионалов музыкальной индустрии. Выездной лагерь Ural Music Camp состоится в марте 2020 года, а в сентябре состоятся специальные мероприятия от экспертов проекта.

Отметим, что Ural Music Night – крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль.