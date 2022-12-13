Стало известно, каким будет цифровой рубль в России с 1 апреля

Сегодня ЦБ говорит о том, что нельзя будет снять цифровой рубль, то есть не будет возможности перевести его в наличную валюту.

С 1 апреля Банк России запустит пилотный проект по использованию цифрового рубля. Финансовый консультант Елена Феоктистова рассказала, что нужно знать о новой форме национальной валюты. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Феоктистовой, преимущества цифрового рубля для граждан будет заключаться в скорости расчетов, сокращении комиссии и безопасности. Сохранность денег обеспечивается Банком России.

Она добавила, что систему предполагают внедрят через выплату зарплат в цифровых рублях. Юридические лица будут получать деньги непосредственно в новом формате. При этом дополнительно рубли не будут выпускать, чтобы не увеличилась инфляция. Организации, в свою очередь, будут рассчитываться с клиентами или работниками цифровым рублем, подчеркнула спикер. Таким образом цифровой рубль станет не дополнением к существующим формам денег, а частично заменит их.

Сегодня ЦБ говорит о том, что нельзя будет снять цифровой рубль, то есть не будет возможности перевести его в наличную валюту.

Ранее в апреле петербуржцы смогут доехать до Дна за 752 рубля. Путешествие в Окуловку и Великий Новгород составят 870 и 873 рублей соответственно.

Фото: Piter.tv

