Стало известно, какие продукты подорожали в Северной столице

В городе подорожала свекла и лук, но подешевели капуста, огурцы, бананы и виноград.

В Петербурге с января по июль 2018 года уровень инфляции составил 2,7%. Это на 0,9% ниже, чем было в прошлом году за аналогичный период. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Петростат.

Цена свеклы выросла на 12,6%, репчатого лука на 3,7%, но стоимость капусты упала на 21,7%, огурцов — на 19,7%, бананов — на 10,3%, винограда — на 6,5%. Уровень инфляции в Ленобласти составляет 2,5 процентов, в прошлом году этот показатель был 2,7%. По России уровень инфляции держится на отметке 2,3%.

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