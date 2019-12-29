Стало известно, какие меры по профилактике и борьбе с коронавирусом принимают петербургские вузы

Тепловизоры, продленные каникулы и запрет на объятия. Что еще придумали университеты?

Петербургские вузы обеспокоились проблемой профилактики и борьбы с коронавирусом, сообщил "Петербургский дневник". В гуманитарном университете профсоюзов ­(СПбГУП) ректор Александр Запесоцкий предложил ввести запрет на рукопожатия и объятия. Тактильные ограничения вступят в силу уже на этой неделе.

В Университете ИТМО, тем временем, отметили, что после каникул из Китая вернулось совсем немного студентов. Учащиеся переживали, что вынужденное пребывание дома навредит учебе, но занятия продолжаются в обычном режиме, только онлайн. Вернувшиеся же в течение двух недель проходили медосмотры и потом допускались до занятий.

В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова не принимают особенных мер на волне сообщений о коронавирусе. В вузе "верят в медицину" и не запрещают жать студентам руки. В СПбГЭТУ "ЛЭТИ" строго соблюдают правила, данные Минздравом и Минобрнауки. Для 25 бакалавров и магистрантов из Китая, которые не смогли вернуться в университет после каникул, разработали специальный график занятий. В Политехническом университете Петра Великого установили тепловизоры на проходной и отправляют к медикам студентов с повышенной температурой. Оставленным дома китайцам в вузе пообещали компенсировать упущенную программу, а от приехавших в Петербург студентов потребовали не покидать страну, пока вирус не успокоится.

Как мы уже рассказывали, в СПбГУ сотрудников попросили воздержаться от командировок в самые зараженные страны, а китайских студентов вуза до апреля не ждут в учреждении – молодые люди будут учиться дистанционно. Кроме того, в СПбГУ открылось пять медпунктов, где учащиеся и преподаватели могут пройти медосмотр при подозрении на ОРВИ.

Фото: pxfuel.com