Стало известно, как сэкономить 25 рублей в транспорте Петербурга

Специальные тарифы будут действовать до 31 декабря, подчеркнули в Смольном.

С 1 апреля на проезде в общественном транспорте петербуржцы смогут сэкономить 24 рубля. В городе начнут действовать новые тарифы в трамваях и троллейбусах. Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

Скидкой можно будет воспользоваться при оплате картой "Мир" или Единой картой петербуржца. С 1 апреля по карте "Мир" цена проезда во всём наземном транспорте составит 43 рубля, что на 22 рубля дешевле стоимости разовой поездки. С обладателей ЕКП в автобусах, трамваях и троллейбусах за одну поездку снимут 42 рубля.

Специальные тарифы будут действовать до 31 декабря, подчеркнули в Смольном.

Ранее Ленобласть выделила более 720 млн рублей на субсидирование проезда в электричках в прошлом году. Средства направили РЖД на возмещение льгот нескольких категорий граждан, а также школьников и студентов очной формы обучения.

Фото: piter.tv

