Стало известно, как будет работать общественный транспорт во время реконструкции станции метро "Чернышевская"

Подробности о мероприятиях рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В скором времени стартует реконструкция станции метро "Чернышевская" по соглашению с АО "Метрострой Северной столицы". Подробности привёл председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин в беседе с изданием "Петербургский дневник".

Руководитель рассказал, что реконструкция будет идти в течение года. Подрядчик установит дополнительный четвёртый эскалатор, так же, как и на станции "Технологический институт". Вестибюль на время работ полностью закроют. По инициативе Комтранса сейчас разрабатывается временная схема изменения движения общественного наземного транспорта вблизи станции, отметил Левакин.

В ведомстве выразили понимание относительно того, что мера доставит неудобство ряду граждан.

Другого пути нет. Эскалаторы на "Чернышевской" уже исчерпали заявленный эксплуатационный срок. Их нужно менять..."Но думаю, что интереснее даже будет ехать на наземном общественном транспорте, чем под землей: сейчас у нас идет транспортная реформа, новый подвижной состав на улицы выходит, развивается платная парковка, и скорость движения в центре выросла. Анрей Левакин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что основные конструкции станции метро "Юго-Западная" готовы на 89%.

Фото: Piter.TV