Основные конструкции станции метро "Юго-Западная" готовы на 89%

В планах КРТИ открытие к 2031 году 21 новой станции метро.

Сооружение основных конструкций станции "Юго-Западная" составляет 89%. Сейчас на объекте идут работы по сооружению станционных тоннелей. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин.

Кроме "Юго-Западной", которая станет первой станцией метро в Красносельском районе, к 2024 году город планирует открыть "Путиловскую" – это пересадочная станция на "Кировский завод", сооружение ее основных конструкций выполнено на 65% – и "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии, горнопроходческие работы там завершены на 90%.

В планах КРТИ открытие к 2031 году 21 новой станции метро. От них в Смольном не отказывались.

Ранее стало известно, что на станции метро "Театральная" хотят сделать два выхода.

Фото: Петербургский дневник (Роман Пименов)