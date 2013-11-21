На станции метро "Театральная" хотят сделать два выхода

Председатель КРТИ при этом отметил, что также в этом вопросе будет учитываться мнение руководителей Мариинского.

Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Андрей Левакин рассказал, что на станции метро "Театральная" планируется сделать два выхода. Об этом он сообщил в разговоре с "Петербургским дневником".

Напомним, недавно петербуржцы в ходе голосования выразили желание, чтобы выход из строящейся станции метро "Театральная" был со стороны Мариинского театра.

Выбор понятен – это позволяет посетителям двух театров более комфортно уезжать и приезжать. Андрей Левакин

Андрей Левакин при этом отметил, что также в этом вопросе будет учитываться мнение руководителей Мариинского. Ранее художественный руководитель Валерий Гергиев рассказывал о больших трещинах на историческом здании театра. Поэтому инженерам нужно учитывать все нюансы при создании проектной документации.

Фото: КРТИ