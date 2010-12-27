Эту должность займет Любовь Совершаева.

Стало известно имя нового главы аппарата губернатора Петербурга. Эту должность займет Любовь Совершаева. В настоящее время чиновница является заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе по внутренней политике. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на источники в региональных и федеральных органах власти.

Ожидается, что с переходом Любови Совершаевой в администрацию Петербурга могут произойти большие преобразования во внутриполитическом блоке полпредства президента в СЗФО, начнется ротация в правительстве региона.

Напомним, Любовь Совершаева родилась в Ленинграде. В 1977 году она окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф.Энгельса, а в 2002 году — Северо-Западную академию государственной службы. Любовь Павловна является кандидатом экономических наук. С 2000 года занимает пост полномочного представителя президента в СЗФО. В 2007 году Совершаева ушла из полпредства и возглавила совет директоров телерадиокомпании "Санкт-Петербург — Пятый канал". Кроме того, она была советником председателя совета директоров ОАО "Акционерный Банк "Россия". В 2013 году вернулась в полпредство на должность заместителя по внутренней политике.

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Фото: szfo.gov.ru