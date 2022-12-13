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Стало известно, что в Петербурге не будут рассылать электронные повестки призывникам
Сегодня, 20:57
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Стало известно, что в Петербурге не будут рассылать электронные повестки призывникам

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Головач добавил, что в ЗВО планируется призвать около 50 тысяч человек.

В Петербурге не планируется рассылать повестки призывникам в электронном виде. Об этом заявил врио начальника отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа (ЗВО), полковник Игорь Головач, передает ТАСС.

По словам Головача, в зоне ответственности ЗВО оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в электронном виде в ходе начавшейся призывной кампании осуществляться не будет.

Головач добавил, что в ЗВО планируется призвать около 50 тысяч человек. Эта цифра выше, чем в предыдущие призывы, однако это не связано с проведением специальной военной операции на Украине (СВО). Увеличение показателя потребовалось из-за роста численности вооружённых сил.

Ранее в Петербург после зимовки вернулись озерные чайки. Самцы у чаек — преданные семьянины. 

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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