В Петербург после зимовки вернулись озерные чайки

Самцы у чаек — преданные семьянины.

В Петербург вернулись озерные чайки после зимовки в странах Западной Европы. Об этом рассказал кандидат биологических наук, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

По словам Глазкова, общая численность пернатых составляет более 4 млн особей. Сейчас чаек можно застать в брачном наряде. Благодаря ему озерные чайки выделяются среди других представителей семейства своей темно-коричневой головой и белым затылком. Вокруг глаз у них можно заметить тонкий белый ободок. Он добавил, что самцы у чаек — преданные семьянины.

Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре