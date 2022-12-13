Стало известно, что из Генплана Петербурга планируют исключить четверть региональных объектов

Также при планировании застройки не удастся учитывать наличие пешеходных переходов.

Генплан Петербурга может измениться: из него могут исчезнуть почти 25% отображаемых региональных объектов. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Если поправки примут в законодательстве, то Генплан лишится надземных и подземных переходов, причалов и портов, полигонов, кладбищ, крематориев и многих других объектов. По мнению экспертов, в глобальной перспективе это может затруднить планирование застройки города.

Также при планировании застройки не удастся учитывать наличие пешеходных переходов. В итоге строительство как таковое будет обгонять комфорт для граждан.

Ранее поликлинический корпус городского онкоцентра в Песочном готов на 65%. Работы на объекте ведутся по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству.

Фото: Piter.tv