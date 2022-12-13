Стало известно, что дом на Университетской набережной в результате теракта не пострадал

По словам Соболева, на сегодняшний день деформаций и повреждений лицевых и дворовых фасадов не выявлено, как и признаков аварийности в квартирах и нежилых помещениях.

В доме 25 по Университетской набережной возобновили подачу газа. После теракта деформаций лицевых и дворовых фасадов здания не выявили. Об этом рассказал глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев, пишет "Петербургский дневник".

По словам Соболева, на сегодняшний день деформаций и повреждений лицевых и дворовых фасадов не выявлено, как и признаков аварийности в квартирах и нежилых помещениях.

Ранее Московский суд арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге. 26-летнюю Трепову обвиняют в обвиняемой в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

Фото: piter.tv

