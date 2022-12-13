Стало известно, что Sela откроет магазин в ТЦ "Мега Дыбенко"

Сейчас в России работают 15 магазинов бренда.

Магазин одежды Sela откроет магазин в ТЦ "Мега Дыбенко" в Петербурге. Об этом 18 апреля пишут "Ведомости".

Как рассказали в компании, до конца 2023 года планируется увеличить количество торговых площадей в два раза — до 65 тысяч квадратных метров. Так, в России заработают 45 точек продаж.

Сейчас в России работают 15 магазинов бренда.

Напомним, что компанию открыли в 1991 году. Производитель специализируется на выпуске семейной одежды. По итогам 2021 года, его выручка составила 37,5 млрд рублей.

Ранее в Петербурге эстонский бренд нижнего белья открыл первый магазин. Еще одна точка откроется в ТРЦ "Охта Молл". Средний чек в рознице составит порядка 7 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

