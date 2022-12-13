Стало известно, что Петербург занял четвертое место в "рейтинге борща"

Петербург уступил Волгограду – 96 рублей 48 копеек, Саратову – 105 рублей 75 копеек и Ростову-на-Дону – 108 рублей 49 копеек.

Стало известно, что борщевой набор из четверых стоит всего 109 рублей 31 копейку в Петербурге. Об этом сообщает сайт проекта "Индекс борща".

Петербург уступил Волгограду – 96 рублей 48 копеек, Саратову – 105 рублей 75 копеек и Ростову-на-Дону – 108 рублей 49 копеек. Пятерку замыкает Москва – 109 рублей 82 копейки. Средняя стоимость продуктов для приготовления борща на семью из четырёх человек в России составляет 147 рублей 16 копеек.

Ранее каждый четвёртый ипотечник в Санкт-Петербурге планирует выплатить кредит за 5 лет. В среднем жители Северной столицы собираются закрыть ипотеку за 16,7 года.

Фото: Piter.tv

