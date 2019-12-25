Стало известно, что "Биг Мак" и "Макфлури" вернутся в меню "Вкусно - и точка"

Компания рассматривает разные варианты наименований блюд.

Стало известно, что в меню заведения "Вкусно – и точка" могут появиться "Биг Мак" и "Макфлури". Это произойдет после рассмотрения заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы "Спарк".

В базе данных "Спарк" появились такие наименования, как "Мистер биф", "Мега биг", "Фриззи де люкс", а также "Вауфест", "Бигфест", "Кофе – и точка". Точные замены названий прежних блюд еще неизвестны. Компания рассматривает разные варианты.

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Фото: phxere

