Стало известно, что Беглов подписал закон о налоговых льготах для бизнеса на 7,6 млрд рублей

На 2023 год сохранили ставку налога на имущество организаций на уровне 1,5%.

В четверг, 10 ноября, губернатор Петербурга подписал закон "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах". Предполагается, что общий объем выпадающих доходов города составит 7,6 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На 2023 год сохранили ставку налога на имущество организаций на уровне 1,5%, также на 2022-2023 годы сохранили ставку на имущество физических лиц на уровне 1,5%. На 2023-2024 годы сохраняется 50%-ная льгота по налогу на имуществу организаций, исчисленной в отношении объектов недвижимости, используемых, в частности, для нужд культуры, спорта, образования и здравоохранения.

Кроме того, на срок до 10 лет организации освободили от уплаты налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы, созданных в рамках концессионных соглашений, заключенных с участием государства. Со следующего года устанавливается нулевая ставка налога на прибыль для организаций со статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Ранее доходы бюджета Петербурга достигли 1 трлн рублей. Из них – 970 млрд налогов и неналоговых платежей и 31 млрд трансфертов из федерального бюджета.

Фото: Piter.tv

