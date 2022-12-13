Стало известно, что БДТ продолжит сотрудничать с режиссёром Андреем Могучим

Как рассказала Архипова, структура управления БДТ изменилась с наступлением нового устава.

БДТ им. Товстоногова продолжит сотрудничать с режиссером Могучим. В репертуаре театра останутся все его спектакли, и планы по новым постановкам также будут реализованы. Об этом 14 апреля сообщила директор театра Татьяна Архипова, пишет ТАСС.

Как рассказала Архипова, структура управления БДТ изменилась с наступлением нового устава. Сейчас они занимаются разработкой новых форм творческого взаимодействия. Ранее 9 апреля завершился контракт с художественным руководителем, которым был Могучий.

Ранее в Центре "Росфото" представили редкие театральные фотографии XIX века. На снимках запечатлены представители различных жанров театрального мастерства во время репетиций и постановок.

Фото: piter.tv

