В Центре "Росфото" представили редкие театральные фотографии XIX века

На снимках запечатлены представители различных жанров театрального мастерства во время репетиций и постановок.

В четверг, 13 апреля, в музейно-выставочном центре "Росфото" состоялось открытие экспозиции "Три века театральной фотографии", включающей в себя более трёхсот изображений режиссёров, актёров, певцов, мимов, сценографов, а также представителей других творческих профессий. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Фотографии собраны не только из собственной коллекции организации, но и из театрального музея им. А. А. Бахрушина, музея театрального и музыкального искусства, РНБ. Ряд работ создали и театральные фотографы в Северной столице, которые творят в наше время.

На снимках запечатлены представители различных жанров театрального мастерства во время репетиций и постановок. Посетители выставки смогут воочию проследить за изменениями во взгляде фотохудожников на театр в течение последних 3-ёх веков. Экспозиция будет открыта до 28 мая.

Ранее мы сообщили о том, что в Белом зале Капеллы открылась международная фотовыставка "Мой гений, мой ангел, мой друг".

Фото: пресс-служба "Росфото" ( С. Жиркевич. Портрет клоуна Феликса Агаджаняна. 1985–1989 гг.)