Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА

Лига наций - это турнир, который по своей сути заменяет товарищеские матчи.

Сборная России по футболу сыграет в групповом этапе Лиге наций УЕФА против Сербии, Турции и Венгрии. Таковы итоги жеребьевки, которые прошли 3 марта в Амстердаме.

Лига наций - это новый футбольный турнир для европейских национальных сборных, который был запущен в 2018 году. Турнир по своей сути заменяет товарищеские матчи.

Все европейские сборные, принимающие участие в нем, делятся на четыре группы . Участники группы B, C и D разыгрывают путевку на международный турнир, а победители элитной группы А борются за трофей. Первым победителем Лиги Наций стала сборная Португалии.

Ранее: Стало известно, кто станет соперниками сборной России на футбольном Евро-2020.