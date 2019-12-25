Стали известны самые востребованные специальности в вузах Петербурга в этом году

Несмотря на пандемию, интерес к высшему образованию в Петербурге у россиян не снизился.

Конкурс на некоторые специальности в петербургских вузах превышал более 200 человек на место. Об этом рассказал председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

Наиболее востребованным оказалось направление "Дизайн" в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна ― 231 человек на место. Также более 200 человек претендовали на бюджетное место на специальность "Международные отношения" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Среди технических специальностей наиболее популярной среди абитуриентов оказалась "Мехатроника и робототехника" в петербургском университете аэрокосмического приборостроения.

Большим спросом пользуются также медицинские специальности.

Демидов отметил, что в целом в этом году количество бюджетных мест увеличилось, однако это не касается гуманитарного направления. Так, например, в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения бюджетных мест всего 80 на все специальности.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что количество абитуриентов в Петербурге в 2020 году увеличилось на 74 тыс. человек.

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