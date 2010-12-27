Стали известны подробности ДТП на Невском с участием сотрудников ГИБДД

Полицейские преследовали нарушителя, но машину занесло из-за мокрой дороги.

Сотрудники ГИБДД врезались на служебной машине в здание на Невском проспекте после погони за нарушителем. Стали известны подробности аварии, которая произошла утром 20 августа, о них рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

По данным дорожной полиции, правоохранители пытались остановить водителя "Хендэ", который нарушил правила дорожного движения. Неизвестный скрылся с места происшествия. Во время погони патруль занесло на повороте на Невский проспект, так как до этого по дороге проехала поливомоечная машина.

В результате полицейский автомобиль столкнулся с гранитной облицовкой здания на Невском проспекте, 3. Машина получила незначительные повреждения, авто увезли на эвакуаторе.

По факту аварии проводится проверка.

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Фото: vk.com/spb_today