Стала известна дата выхода сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом

В основу проекта легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского.

В сеть утекла информация о точной дате премьеры фэнтези-сериала "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

Портал Comicbook, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что премьера первого сезона проекта намечена на 20 декабря 2019 года. Помимо этого источник сообщил, что компания уже запланировала второй сезон. В Netflix о своих дальнейших планах на вселенную никакой информации не предоставляли.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в его основу легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского. Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

Отметим, что ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.

Видео: Netflix