Стала известна причина задержки пригородных поездов на Финляндском направлении

Инцидент произошел на перегоне Новая Деревня — Лахта.

Стало известно, что причиной задержек пригородных поездов на Финляндском направлении стал поджог релейного шкафа. Об этом 4 мая рассказали в пресс-службе ОЖД.

Инцидент произошел на перегоне Новая Деревня — Лахта. В результате из расписания выбились шесть поездов — два состава следовали из Петербурга до Белоострова: № 6001, 6005 и четыре, которые ходили в обратном направлении: № 6056, 6058, 6060, 6062. Задержка составила 30 минут.

Ранее задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, пропавших 5 дней назад на трассе в Краснодарском крае. СК РФ продолжают расследование уголовного дела по убийству двух человек.

Фото: Piter.tv