Стала известна причина смерти телеведущего Сергея Шолохова

Стала известна причина смерти российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова. Он скончался в возрасте 67 лет после длительной болезни.

Российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили представители его окружения. По их словам, в последние годы состояние телеведущего было тяжелым, он долгое время боролся с заболеванием.

О смерти Сергея Шолохова стало известно 18 июля. Журналист родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. В 1986 году он окончил очную аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

Широкую известность Шолохов получил благодаря работе в программе Ленинградского телевидения "Пятое колесо". Позже он стал автором и ведущим передачи "Тихий дом".

За профессиональную деятельность журналист был отмечен рядом наград. В 1996 году он стал лауреатом конкурса прессы "Золотое перо" в номинации "Журналист года", также являлся академиком киноакадемии "Ника". В 2023 году телеведущий получил специальный приз "Пером и шпагой" национальной премии "Фигаро".

Фото: кадр видео / программа "Пятое колесо", Ленинградское телевидение, 17.05.1991