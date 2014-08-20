Умер журналист Сергей Шолохов автор программы "Пятое колесо"

В Петербурге ушел из жизни журналист и телеведущий Сергей Шолохов. Известность он получил благодаря программе "Пятое колесо" и выпуску о "Ленинском грибе".

В Санкт Петербурге скончался журналист и телеведущий Сергей Шолохов, известный как один из авторов и ведущих программы "Пятое колесо". О смерти сообщил его пасынок Всеволод Москвин в социальных сетях.

Он отметил, что семья скорбит по поводу ухода Сергея Леонидовича Шолохова. Информацию о дате и месте похорон обещали сообщить позднее. Причина смерти журналиста не уточняется. Петербуржцы в комментариях выразили соболезнования и отметили вклад Шолохова в развитие отечественного телевидения.

Сергей Шолохов родился в Ленинграде 27 сентября 1958 года. В 1987 году он начал работать на Ленинградском телевидении, а широкую известность получил благодаря программе "Пятое колесо".

Одним из самых известных проектов журналиста стал выпуск передачи, подготовленный совместно с музыкантом Сергеем Курехиным и вышедший в эфир 17 мая 1991 года. В программе была представлена сатирическая версия о том, что Владимир Ленин якобы являлся грибом. Выпуск вызвал большой общественный резонанс и спустя годы остался одним из самых обсуждаемых эпизодов в истории российского телевидения.

Фото: кадр видео / программа "Пятое колесо", Ленинградское телевидение, 17.05.1991