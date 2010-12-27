Определилось время и место прощания с Колей Васиным

Петербуржцы смогут проститься с самым известным битломаном в России.

Организаторы прощания с создателем самого крупного на территории России музея, посвященного британской группе The Beatles пройдет в центральном зале крематория на Шафировском проспекте Петербурга. Желающие проводить в последний путь Колю Васина соберутся 12 сентября в половину двенадцатого. Информация об этом появилась на официальном сайте арт-центра "Пушкинская-10".

Напомним, что коллекционер и битломан скончался 29 августа на 74 году жизни. Ранее Лев Лурье прокомментировал Piter.tv новость о гибели Васина.

Фото: facebook.com/nick.barabanov