Строительство трамвайной линии в Шушарах сдвинулось на 2027 год

На полноценное движение трамвая от метро до Славянки и обратно это не повлияет.

Ввод в эксплуатацию трамвайной линии в Шушарах вдоль Новгородского проспекта переносится на несколько месяцев по сравнению с изначальными планами.

Эту информацию 4 ноября "Фонтанке" подтвердили в пресс-службе концессионера "Балтинжсервис". Запуск второго этапа трамвайной линии в целом, включая маршрут до Славянки и обратно, по-прежнему запланирован на декабрь 2026 года.

Участок вдоль Новгородского проспекта достроят к сентябрю 2027-го, а не одновременно со вторым этапом. В "Балтинжсервисе" поясняют: сроки изменили, чтобы синхронизировать работы с реконструкцией улично-дорожной сети Шушар, которую ведут по госконтракту.

На участке первого этапа — от метро "Купчино" до Центральной усадьбы Шушар — трамвай запустили в декабре 2025-го. Линия проходит вдоль Старорусского проспекта.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году специалисты обследовали 2633 бомбоубежищ, большинству из них требуется ремонт. Количество всех защитных сооружений в городе не раскрывается.

Фото: Piter.tv (архив)