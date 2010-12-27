Срок передачи ледокола "Виктор Черномырдин" перенесли

"Виктор Черномырдин" — крупнейший в мире дизель-электрический ледокол.

Ледокол "Виктор Черномырдин" передадут заказчику позже запланированного срока. Предполагалось, что судно, построенное на "Адмиралтейских верфях" перейдет 25 декабря, сообщил гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев, передало "ТАСС"

При этом в ледокол прошел все необходимые испытания еще в конце октября 2019 года. Ледовые испытания назначены на весну 2020 года, так как сейчас отсутствуют требуемые характеристики льда.

На данный момент Росморпорт ждет приглашения от Объединенной судостроительной корпорации.

Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"