Срок передачи ледокола "Виктор Черномырдин" перенесли

Ледокол "Виктор Черномырдин" передадут заказчику позже запланированного срока. Предполагалось, что судно, построенное на "Адмиралтейских верфях" перейдет 25 декабря, сообщил гендиректор Росморпорта Андрей Лаврищев, передало "ТАСС"
При этом в ледокол прошел все необходимые испытания еще в конце октября 2019 года. Ледовые испытания назначены на весну 2020 года, так как сейчас отсутствуют требуемые характеристики льда.
На данный момент Росморпорт ждет приглашения от Объединенной судостроительной корпорации.
Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"
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