Средний размер страховой пенсии составит более 27 тыс. рублей
Сегодня, 12:20
По словам депутата, данные приводятся по расчетом бюджета Социального фонда.

Средний размер страховой пенсии составит более 27 тыс. рублей. Об этом сообщил "РИА Новости" зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, в 2026 году средняя страховая пенсия по старости составит 27 117 рублей. Он подчеркнул, что такие данные приводятся по расчетом бюджета Социального фонда.

Отметим, что страховая пенсия в России назначается по старости, инвалидности и потере кормильца, родителя или опекуна. Ее размер зависит от фиксированной выплаты и пенсионных баллов. Эти баллы гражданин накапливает на протяжении трудовой деятельности, а уровень каждого балла определяется государством.

Ранее мы сообщали, что Правительство РФ продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Фото: pxhere.com

   
