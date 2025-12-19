По словам депутата, данные приводятся по расчетом бюджета Социального фонда.

Средний размер страховой пенсии составит более 27 тыс. рублей. Об этом сообщил "РИА Новости" зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, в 2026 году средняя страховая пенсия по старости составит 27 117 рублей. Он подчеркнул, что такие данные приводятся по расчетом бюджета Социального фонда.

Отметим, что страховая пенсия в России назначается по старости, инвалидности и потере кормильца, родителя или опекуна. Ее размер зависит от фиксированной выплаты и пенсионных баллов. Эти баллы гражданин накапливает на протяжении трудовой деятельности, а уровень каждого балла определяется государством.

