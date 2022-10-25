Средний балл для поступления в СПбГУ в 2025 году превысил 90

Большинство новых студентов приехали из других регионов.

В этом году Санкт-Петербургский государственный университет вновь побил рекорд по конкурсу среди абитуриентов. Подать документы в вуз решили около 170 тысяч человек — это значительно больше прошлогоднего показателя, когда заявлений было порядка 113 тысяч. Об этом на пресс-конференции рассказал первый проректор по молодёжной политике и организации приёма СПбГУ Александр Бабич на пресс-конференции.

По итогам приёмной кампании средний балл зачисленных превысил отметку в 90. Самыми высокими оказались проходные результаты на творческие и гуманитарные направления: "История искусств" — 99 баллов, "Журналистика" и "Реклама и связи с общественностью" — 98.

В 2025 году университет увеличил количество бюджетных мест примерно на 10% (дополнительно 220-230 мест). При этом 75% первокурсников поступили с индивидуальными достижениями: чаще всего это аттестат с отличием (около 8,9 тыс. человек) и знак ГТО (около 6 тыс.). Также выросло число олимпиадников — их стало на 3% больше.

Большинство новых студентов приехали из других регионов. На долю иногородних пришлось около 75% зачисленных. Чаще всего в Северную столицу поступали выпускники из Краснодарского края, Ленинградской области и Москвы.

В Ленинградской области завершилась приемная кампания. Более 72 тысяч заявлений подали абитуриенты в вузы, техникумы и колледжи Ленинградской области.

Фото: Piter.tv