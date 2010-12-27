Ночью в Петербурге загорелись сразу три иномарки

Две из них сгорели, одна частично оплавилась.

Ночью 25 июля в двух районах Петербурга в пожаре пострадали три автомобиля. Об этом сообщила пресс служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В 2:18 поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе. У дома №158 по Бухарестской улице сгорел автомобиль. Пламя ликвидировали в 2:32, но "Мерседес" спасти не удалось. Для тушения привлекли восемь человек личного состава и две единицы техники.

Второй случай произошел в Приморском районе. О нем стало известно в 3:01. В огне оказались сразу же две машины. "Хендэ" сгорела, а у "Мерседеса" по соседству оплавились части кузова. Возгорание ликвидировали в 3:12. В операции участвовали девять человек личного состава и две единицы техники.

Сведения о пострадавших не поступало.

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