Европейский спутник Sentinel-2 снял "захват" российской Хмелевки. Соответствующую фотографию опубликовал пользователь Twitter с ником Bottema37. Специалист подчеркнул, что космический аппарат наблюдал за тем, как проходят десантные учения кораблей и катеров Балтийского флота РФ. В рамках мероприятий военные отработали захват прибрежной территории.
Пользователь отметил, что на фотографии показаны большие десантные корабли "Королев" и "Минск", малый десантный корабль "Евгений Кочешков" и быстроходные десантные катера.
Ранее Минобороны России заявило о том, что в учениях приняли участие 20 единиц боевой техники, около сотни военнослужащих морской пехоты Балтийского флота, а также до 10 самолетов и вертолетов морской авиации. В рамках тестов проводились артиллерийские стрельбы, отрабатывалась высадка сил подразделений на полигон "Хмелевка", расположенный в Калининградской области.
Sohu: Россия подготовила для США неприятный подарок под Калининградом.
Фото: Twitter/Bottema37.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все