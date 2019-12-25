Европейский аппарат наблюдал за российскими десантными учениями.

Европейский спутник Sentinel-2 снял "захват" российской Хмелевки. Соответствующую фотографию опубликовал пользователь Twitter с ником Bottema37. Специалист подчеркнул, что космический аппарат наблюдал за тем, как проходят десантные учения кораблей и катеров Балтийского флота РФ. В рамках мероприятий военные отработали захват прибрежной территории.

Пользователь отметил, что на фотографии показаны большие десантные корабли "Королев" и "Минск", малый десантный корабль "Евгений Кочешков" и быстроходные десантные катера.

Ранее Минобороны России заявило о том, что в учениях приняли участие 20 единиц боевой техники, около сотни военнослужащих морской пехоты Балтийского флота, а также до 10 самолетов и вертолетов морской авиации. В рамках тестов проводились артиллерийские стрельбы, отрабатывалась высадка сил подразделений на полигон "Хмелевка", расположенный в Калининградской области.

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Фото: Twitter/Bottema37.

