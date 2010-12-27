Россияне стали чаще получать загранпаспорта

В этом году жители России стали получать загранпаспорта почти в полтора раза чаще, чем в прошлом.

В этом году россияне стали получать загранпаспорта почти в полтора раза чаще, чем в прошлом. По статистике МВД, в январе-марте 2018 года было выдано более 1,04 млн документов. Это на 42 % больше, чем в тот же период 2017 года, когда жители России сделали себе 732 тысячи паспортов. Об этом сообщают "Известия".

По словам экспертов, желание россиян поехать за рубеж возросло после того, как восстановились чартерные рейсы с Турцией и Египтом. По словам главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ Дмитрия Горина, уже в прошлом году в Турцию съездило 4,7 млн жителей России, в 2018 году турецкие власти ожидают 6 млн туристов из РФ. В числе популярных среди россиян маршрутов остается также Греция, Болгария, Тунис, Индия, Таиланд, Вьетнам, Испания, ОАЭ.

Спрос на загранпаспорта увеличился и благодаря упрощению оформления этих документов. С февраля 2018 года загранпаспорт можно оформить в МФЦ на 10 лет, минуя миграционный центр при МВД. К тому же изменился и срок изготовления документов с четырех месяцев до трех.

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